PES 2021 : 85 visages de joueurs, 100 nouveaux maillots, le Data Pack 3.0 présenté en vidéo

On rappelle que PES 2021 n'est qu'une simple mise à jour de PES 2020, Konami ayant préféré préparer de la meilleure des manières l'arrivée de la série sur les consoles next-gen avec PES 2022. Le jeu utilisera l'Unreal Engine en lieu et place du Fox Engine, et les tests débuteront mi-2021 pour une sortie plus tard dans l'année.