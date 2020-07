PES 2021 : Konami confirme qu'il s'agira bien d'une MAJ, un teaser pour PES 2022

Les rumeurs disaient donc vrai : PES 2021 prendra bel et bien la forme d'une simple mise à jour. C'est en effet ce qu'annonce Konami par le biais d'un communiqué officiel, en précisant qu'aucune version boîte ne sera commercialisée. Pour autant, il faudra quand même mettre la main à la poche pour profiter de cette update, et l'éditeur japonais - dans le cadre des 25 ans de la licence, et pour récompenser la fidélité des fans durant ce quart de siècle - a décidé de proposer un "prix anniversaire" abordable. Bien que le gameplay sera identique, les développeurs promettent en revanche des bonus pour cette mouture de transition.Si ces derniers ont fait le choix de lever le pied avec PES 2021, c'est tout simplement parce qu'ils sont à l'oeuvre sur PES 2022 qui, comme on peut le deviner, tâchera d'exploiter les capacités des machines next-gen. D'ailleurs, puisque l'on aborde l'aspect technique du jeu, précisons qu'il laissera tomber le Fox Engine au profit de l'Unreal Engine. Qu'il s'agisse des animations, du moteur physique, des modèles 3D, ou encore du photoréalisme, on nous garantit des améliorations significatives. Pareil pour le mode "myClub" et la Ligue des Masters qui sont actuellement en train de faire l'objet de retouches.Enfin, Konami estime que les premières phases de tests de PES 2022 débuteront mi-2021, pour une sortie plus tard dans l'année.