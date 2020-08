eFootball PES 2021 : Ronaldo et Messi à l'honneur sur la jaquette

Konami nous dévoile aujourd'hui la jaquette officielle d'eFootball PES 2021 Season Update. À partir du 15 septembre, les amateurs de foot vont donc pouvoir découvrir 4 stars issues des plus grands clubs européens. Pour la première fois, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont réunis ensemble sur une jaquette de jeu vidéo, épaulés par Alphonso Davies et Marcus Rashford. L'attaquant de Barcelone signe au passage sa sixième apparition sur la jaquette d'un épisode de PES. Cristiano Ronaldo devient cette année le nouvel ambassadeur de la série, et participera au passage à des activités promotionnelles tout au long de l'année. Rashford et Davies deviennent également ambassadeurs, sachant que ces 4 stars seront présentes dans les éditions Club d'eFootball PES 2021 Season Update, ces dernières étant uniquement disponibles en téléchargement. Chaque édition Club comprendra un joueur de la Série Moments Iconiques, une équipe myClub complète et plus encore.