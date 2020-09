Test PES 2021 : une mise à jour qui mérite quand même le détour ? Notre verdict

Le Test

En choisissant d’afficher sa volonté de jouer la stabilité cette saison avec une mise à jour du volet précédent, Konami a devancé la concurrence et annoncé la couleur : il faudra sérieusement compter avec PES dans un an sur consoles nouvelle génération. En attendant, il faut bien composer avec ce PES 2021 Season Update qui, sur le papier, est annoncé comme un simple ajustement des effectifs. Mais à l'arrivée, il est un tout petit plus que ça.

Un trailer somptueux – probablement l’un des meilleurs, si ce n’est LE meilleur de la licence – que l'on doit au frenchy Weedens, une jaquette qui associe pour la première fois de leur carrière les monstres du football mondial que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : en guise de lancement, eFootball PES 2021 Season Update a mis les petits plats dans les grands. Histoire de marquer le coup, aussi, en rappelant que la simulation de Konami dégaine encore cette année plus tôt que son concurrent historique FIFA. Donner le coup d’envoi, c’est bien. Répondre présent sur le terrain, c’est mieux. Que vaut donc ce Season Update ? Comme son nom l’indique très bien, PES 2021 est l’exacte copie de son prédécesseur. Si les couleurs des menus ont changé, leur structure reste la même. En clair, si l’interface ne vous avait pas séduit un an plus tôt, il n’y aura pas de miracle cette saison ; et les temps de chargement sont toujours aussi longs. A ce niveau-là, RAS.





C’est manette en main, et uniquement là, que l’on peut ressentir finalement le poids du changement apporté par PES 2021.

Idem pour les équipes proposées, hormis la perte de deux clubs italiens historiques (le Milan AC et l’Inter Milan) et le changement de nom de certains clubs non licenciés, afin de mieux les identifier, ce qui n’est pas toujours simple. Evidemment, passer par les habituels patchs permet de contourner le problème. Pour clôturer le chapitre sur le manque d’innovations, le contenu est identique. Cette année encore, la Ligue des Masters sera au rendez-vous, tout comme "Vers une Légende", les modes en ligne "Divisions" et "MatchDay", et "MyClub" Ce dernier fait toujours office d’attraction principale malgré le peu de contenu à se mettre sous la dent. La politique de grind est plus accessible que chez la concurrence, et il y a l’ajout des Iconic Moment Players, des cartes mettant en avant certains moments-clés des plus grandes stars du football.

UN GAMEPLAY PLUS FLUIDE, MAIS MOINS ACCESSIBLE

C’est manette en main, et uniquement là, que l’on peut ressentir finalement le poids du changement apporté par PES 2021. Plus de fluidité, plus de liberté de mouvement : si les joueurs conservent leur inertie et doivent tout décomposer, ils sont un peu moins sur des rails en termes de déplacement et ont tendance à être plus incisifs, notamment dans les dribbles qui sortent plus facilement, et sont donc plus efficaces. Il en est de même pour le jeu tout court, avec un peu plus de facilité à jouer au sol, à condition de ne pas tout faire dans la précipitation et de respecter certains fondamentaux (les pieds forts des joueurs, leur qualité technique), sous peine de les voir réaliser des gestes non voulus – par exemple, une longue passe forte vers l’avant alors que l’on souhaitait effectuer une simple passe courte.





Ce regain du jeu offensif n’est pas sans conséquence : derrière, il s’agira de jouer avec intelligence et flexibilité, notamment sur les balles en profondeur qu’il faudra anticiper, sous peine d’être puni quasi systématiquement à chaque fois.

Ce regain du jeu offensif n’est pas sans conséquence : derrière, il s’agira de jouer avec intelligence et flexibilité, notamment sur les balles en profondeur qu’il faudra anticiper, sous peine d’être puni quasi systématiquement à chaque fois. Même principe pour le pressing qui ni évident à appréhender quand on le subit, ni évident à mettre en place sans trop s'exposer. Bref, il y a tout de même du réapprentissage à faire en démarrant l’aventure sur ce Season Update : une bonne chose pour ceux déçus par le gameplay parfois instable de PES 2020, tandis que les nouveaux arrivants – surtout ceux venant de FIFA – vont devoir prendre le temps de tout comprendre défensivement parlant. D’autres ajouts sont là, moins visibles. On ne parle pas des gardiens à la vivacité et à l’intelligence rehaussée, mais plutôt aux cinématiques d’entrée et leurs nouvelles séquences, au graphisme un poil encore plus beau que l’an passé, ainsi qu'à la modélisation de joueurs toujours aussi réussie. Il est évident qu’un an avant l’arrivée du PES nouvelle génération, Konami a bel et bien maitrisé (si ce n’est écumé) son moteur actuel. En ce qui concerne l’ambiance générale des rencontres et des commentaires, pas de changements à signaler en revanche.

Au moment de conclure, on ne saurait être complet sans préciser que le mode "Euro 2020", venu gonfler l’offre de base de PES 2020, est présent d’entrée et ce fort logiquement, puisque la compétition aura bien lieu l’été prochain. Quant aux serveurs, ils sont stables, chose à préciser et à surligner tant le jeu en ligne et PES n’ont pas toujours fait bon ménage par le passé. Tout n’est pas parfait – il faudra attendre le 22 octobre pour avoir tous les transferts à jour – et les scories pratiquement supprimées du jeu offline se montrent un peu plus récurrents dans le jeu en ligne, sachez-le. Mais ce Season Update se montre un peu plus consistant que prévu, avec une version plus aboutie à se mettre sous la dent. Avec ces éditions collector dédiées et un prix attractif (30 euros), PES 2021 a des arguments tout de même solides. Si la stratégie de Konami peut interpeller, elle n’aura de sens véritable que dans les prochains mois qui permettront de savoir si PES 2022 est vraiment à la hauteur des attentes sur les consoles next-gen, et si FIFA 21 est au niveau En attendant, cet Update saura convaincre les habitués de la licence. Reste à voir si son gameplay exigeant ne rebutera pas trop les autres.