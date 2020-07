PES 2021 : un premier trailer où Messi revient sur son but mythique contre Getafe

Konami a mis en ligne un premier trailer de PES 2021 qui, on le rappelle, prendra la forme d'une mise à jour . Dans cette vidéo de deux minutes, Lionel Messi revient sur son but mythique inscrit face à Getafe, en 2007. Une action comparée à celle de Maradona qui avait mis à terre toute la défense anglaise lors de la Coupe du monde 1986. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce but a été reproduit dans le trailer de PES 2018 dévoilé pendant l'E3 2017. En plus de Messi, d'autres stars/légendes du ballon rond sont présentes dans la séquence, à l'image de David Beckham, Dennis Bergkamp, Cristiano Ronaldo, Oliver Kahn, Paul Pogba, ou encore Antoine Griezmann.L'autre information à retenir, c'est que PES 2021 sera disponible à partir du 15 septembre prochain sur Xbox One, PC et PS4, sachant que contrairement à ce que Konami avait laissé entendre au départ, une version boîte (29,99€) est bel et bien prévue. En revanche, les éditions dédiées aux clubs partenaires, elles, ne seront distribuées qu'en dématérialisé et coûteront 39,99€. Pour mémoire, PES 2021 n'intégrera aucune nouveauté majeure en termes de gameplay, les développeurs étant à l'oeuvre sur PES 2022 et ses ambitions next-gen.