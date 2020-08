Paper Mario The Origami King : le jeu réalise le meilleur mois de lancement de la saga !

US NPD SW - Paper Mario: The Origami King was the 3rd best-selling game of July. Paper Mario: The Origami King set a new launch month sales record for a Paper Mario title, with physical launch month dollar sales more than doubling those of Paper Mario: The Thousand Year Door. pic.twitter.com/V7NMbrOvn7 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 14 août 2020

Le mois de juillet fut riche en grosses sorties avec, d'un côté, Sony et son best-seller Ghost of Tsushima face à Nintendo et son Paper Mario The Origami King, le nouveau volet de la franchise culte. Et malgré l'écrasante réussite de Jin Sakai, le jeu d'aventure de Big N n'est pas déméritant comme nous le dévoile Mat Piscatella du NPD Group : le jeu a effectivement réalisé le meilleur mois de démarrage de toute la saga Paper Mario, avec des revenus physiques plus de deux fois supérieurs à ceux réalisés par l'épisode précédent, Paper Mario La Porte Millénaire, en 2004. Chapeau bas.Malheureusement, aucun chiffre concret n'est donné mais cela donne toutefois une idée de son succès : sur tout le mois de juillet, Paper Mario The Origami King arrive donc à la troisième place, mené sans surprise par Ghost of Tsushima qui s'est imposé comme le meilleur démarrage pour une nouvelle IP PlayStation Désormais, on attend de voir le nombres de ventes final, sans se limiter au premier mois de commercialisation. Qui mise sur quoi ?