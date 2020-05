Paper Mario The Origami King : la série fait son grand retour sur Switch, le 1er trailer met l'eau à la bouche

Paper Mario : The Origami King. D'après ce que l'on nous explique, le roi Olly a transformé la princesse Peach en origami et volé son château avant de l'enrubanner dans des serpentins. Comme on peut s'en douter, Mario va devoir lui porter secours, sachant qu'il pourra compter sur l'aide d'Olivia.



Cette dernière possède des pouvoirs origamiques, ce qui permettra d'utiliser tout un tas de transformations comme les Bras Multi-pliés pour secourir les prisonniers capturés par les forces d'Olly, et ramener la paix sur le monde. Bien évidemment, on nous promet une foultitude d'énigmes à résoudre, sans oublier les fameuses séquences de combat. D'ailleurs, si l'on en croit l'aperçu ci-dessous, le système a changé par rapport aux opus précédents puisqu'il faudra dorénavant aligner des anneaux avant de choisir son attaque. Si les cartes ont visiblement disparu, ce n'est pas le cas du timing a priori ; en pressant les touches dans le bon tempo, on devrait donc être en mesure d'infliger un maximum de dégâts.







Côté exploration, les développeurs assurent que Paper Mario : The Origami King nous enverra aux quatre coins du Royaume Champignon. " Au cours de votre grande aventure, vous traverserez des déserts brûlants, naviguerez sur les vastes mers, et recruterez une belle bande d'acolytes qui vous aideront à sauver vos amis de papier avant qu'ils ne soient pliés en origuerriers !", est-il indiqué. Et avec les nombreux Toad à secourir, nul doute que le contenu du jeu sera solide.



Enfin, n'oublions pas de souligner que Paper Mario : The Origami King est dès à présent disponible en précommande - avec le prétéléchargement à la clé - et que sa sortie est fixée au 17 juillet prochain.





Les rumeurs disaient donc vrai : un Paper Mario était bel et bien en préparation sur Nintendo Switch. Quatre ans après l'épisode Color Splash sorti sur Wii U (2016), la série fait un retour fracassant avec