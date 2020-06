Paper Mario The Origami King : une vidéo de 6 minutes qui fait le tour du jeu

Paper Mario : The Origami King refait surface à travers une toute nouvelle vidéo récemment mise en ligne par Nintendo. D'une durée de six minutes quasiment, elle se charge de faire le tour du jeu, et commence donc par l'histoire qui demandera - une énième fois - d'aller porter secours à la princesse Peach. Cette dernière a été transformée en origami par le roi Olly ; tant qu'à faire, il a même volé son château.



Pour découper les cinq serpentins géants qui enserrent l'édifice, le plombier moustachu devra explorer toutes sortes d'endroits, sachant qu'il pourra compter sur l'aide d'Olivia, la soeur du roi Olly. Grâce à ses pouvoirs origamiques, Mario pourra bénéficier de plusieurs transformations qui seront précieuses non seulement pour découvrir les nombreux objets cachés, mais aussi pour affronter les adversaires.



D'ailleurs, on a droit à un focus sur le système de combat où l'on devra d'abord disposer les ennemis de manière à les regrouper et profiter d'un bonus d'attaque. Face aux boss, il faudra même manipuler les cases pour que le héros atteigne sa cible. Bref, le programme de Paper Mario : The Origami King s'annonce particulièrement intéressant.



On rappelle que la sortie du jeu est programmée pour le 17 juillet prochain sur Nintendo Switch.