Paper Mario The Origami King : il y aura plus d'aventure et moins de facettes RPG

Licence mythique du jeu vidéo, Paper Mario reviendra très prochainement sur Switch avec un tout nouvel opus nommé "The Origami King" : à en croire les premiers retours de nos confrères privilégiés de VGC, l'expérience devrait toutefois changer en proposant plus d'aventure et de légèreté que ses prédécesseurs. Pour ainsi dire, les systèmes de points d'XP et de niveaux sont tout simplement passés à la trappe ! Une formule colorée et assouplie pour davantage d'accessibilité, c'est ce qu'annonce la preview du média américain en n'excluant pas un univers et une ambiance savoureuse.Paper Mario The Origami King sortira le 17 juillet prochain sur la console nomade de Nintendo : plus que quelques jours d'attente, donc.