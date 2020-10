Outriders : la sortie du jeu repoussée à 2021 ? Steam sème le doute

Alors que Square Enix a assuré que Outriders sortirait à la fin de cette année sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC, il se pourrait que l'éditeur change finalement son fusil d'épaule. C'est en tout cas ce que laisse penser Steam où la date de sortie du jeu est désormais fixée au 2 février 2021. Précisons que si Square Enix ne s'est pas encore exprimé officiellement sur le sujet, le fait que la quatrième Transmission n'ait toujours pas été diffusée soulève quelques interrogations.En attendant d'y voir plus clair, on vous conseille de jeter un oeil à nos impressions sur Outriders à cette adresse