One Piece Pirate Warriors 4 : un trailer de lancement rempli de super-pouvoirs

One Piece : Pirate Warriors 4, qui va devoir composer avec ce fichu confinement. Malgré tout, Bandai Namco Entertainment a gardé cette date du 27 mars 2020 pour que Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et les autres reviennent dans ce Musô-like où les coups spéciaux et les attaques signature s'enchainent à mesure que l'on défouraille du PNJ sans âme ni personnalité. Espérons néamoins que les développeurs d'Omega Force aient amélioré la formule depuis le précédent épisode, sorti il y a déjà 5 ans. Parce que visuellement, ça n'a pas bougé d'un iota.





Nous sommes à quelques jours de la sortie de