One Piece Pirate Warriors 4 : c'est 2 millions de ventes, mais pourquoi c'est un succès ?

One Piece : Pirate Warriors 4 sorti il y a un peu plus de deux ans, le 27 mars 2020. Le jeu rencontre d'ailleurs un vif succès puisqu'il s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas négligeable quand on voit la qualité assez moyenne de de ce titre qui pêchait par sa réalisation datée et son gameplay un peu brouillon par moments. Malgré ces écueils, c'est toujours le stufdio Omega Force qui est en charge du prochain épisode, One Piece Odyssey qui n'a pas l'air de briller par son originalité et ses graphismes up-to-date. On verra bien lors de la sortie. En attendant, les développeurs peuvent célébrer leur succès.





Bandai Namco Entertainment profite du calme estival pour révéler les chiffres de vente de