One Piece Pirate Warriors 4 : un 1er trailer avec X Drake, le perso sera disponible cet automne

One Piece : Pirate Warriors 4

"Le Pavillon Rouge" a droit à un trailer qui permet de le voir en action. Ce n'est pas grand-chose, mais il va falloir s'en contenter.



En tout cas, on profite de l'occasion pour rappeler que X Drake sera contenu dans le second pack de personnages (deux autres combattants doivent encore être annoncés) qui, on le rappelle, est attendu pour l'automne prochain. Le premier, composé de Charlotte Cracker, Vinsmoke Judge et Charlotte Smoothie, est sorti le 21 juillet dernier.



Enfin, n'oublions pas qu'un troisième pack est dans le tuyaux, et que le Season Pass (29,99€) regroupe l'ensemble des 9 personnages additionnels. One Piece : Pirate Warriors 4 est en vente sur Nintendo Switch, PC, Xbox One et PS4 depuis le 27 mars dernier.





Bandai Namco Entertainment a décidé de mettre en avant une seconde fois X Drake dans, après avoir diffusé des images en juillet dernier . Cette fois-ci, celui qui se fait appeler