One Piece Pirate Warriors 4 : voici les 1ères images officielles de Kin'emon

One Piece : Pirate Warriors 4 - s'affiche dans des images officielles généreusement offertes par Bandai Namco Entertainment. L'occasion pour l'éditeur de rappeler aux profanes que celui que l'on appelle "Le Renard de Feu" est un samouraï qui, après avoir mangé un Fruit du Démon, est capable de créer des vêtements. Un pouvoir qui, dans certaines conditions, peut être fort utile. Par ailleurs, compte tenu de son surnom, personne ne sera étonné d'apprendre que le bonhomme maîtrise le feu les doigts dans le nez.Kin'emon est le premier combattant qui figurera dans le troisième pack de personnages. Aucune date n'a encore été annoncée, mais nul doute que Bandai Namco Entertainment la communiquera une fois que les deux autres protagonistes seront connus. En attendant, n'oublions pas que deux character packs (Cake Island et Worst Generation) sont déjà disponibles au prix de 11,99€, ce qui pour le moment porte le nombre de protagonistes additionnels à 6.One Piece : Pirate Warriors 4 est sorti le 27 mars dernier sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch.