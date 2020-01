One Piece Pirate Warriors 4 : encore trois vidéos de gameplay à se mettre sous la dent

One Piece : Pirate Warriors 4 se rappelle à notre bon souvenir à travers trois nouvelles vidéos fraîchement mises en ligne par Bandai Namco Entertainment. L'occasion de voir en action Basil Hawkins, Charlotte Linlin et Kaido, et de cerner un peu mieux leur style de combat. Si celui que l'on surnomme "Le Magicien" fait plutôt dans la finesse et la technique avec son épée, Charlotte Linlin et Kaido misent en revanche sur la puissance et rien d'autre.On en profite pour rappeler que One Piece : Pirate Warriors 4 fera l'objet d'une édition collector , et que sa sortie est fixée au 27 mars prochain sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.