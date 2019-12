One Piece Pirate Warriors 4 : Bandai Namco s'énerve et dévoile 6 nouveaux trailers

One Piece : Pirate Warriors 4 n'arrivera pas avant le 27 mars prochain, Bandai Namco Entertainment accélère la communication autour du jeu en dévoilant six nouveaux trailers consacrés cette fois-ci à Franky, Smoker, Brook, Tashigi, Nico Robin et Tony Tony Chopper. Comme toujours, on a droit à du gameplay pour rappeler l'orientation musô du jeu, et la possibilité donc de soulever les nombreux ennemis présents à l'écran d'un revers de phalanges.On vous laisse regarder tout ça tranquillement en rappelant que One Piece : Pirate Warriors 4 est prévu sur Nintendo Switch, PC, PS4 et Xbox One.