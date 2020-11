One Piece Pirate Warriors 4 : voici les 1ères images officielles de Kikunojo

(

et





One Piece : Pirate Warriors 4 est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.









) coûtent 11,99€, sachant que le Season Pass, lui, est proposé au prix de 29,99€.One Piece : Pirate Warriors 4 est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

Officialisée la semaine dernière via le Weekly Shônen Jump, la présence de Kikunojo dans One Piece : Pirate Warriors 4 prend un peu plus forme aujourd'hui avec les premières images officielles diffusées par Bandai Namco Entertainment. Connue également sous le nom de "Okiku", la demoiselle met un point d'honneur à entretenir sa féminité malgré son goût pour le combat et, surtout, sa haute maîtrise du sabre en tant que membre des Neuf Fourreaux Rouges.Rappelons que Kikunojo est le second protagoniste du troisième pack de personnages dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée. On sait seulement qu'il contiendra Kin'emon - comme annoncé en octobre dernier - ainsi qu'un troisième individu dont l'identité n'a pas filtré. En attendant d'en apprendre davantage, n'oublions pas que les deux premiers character packsCake IslandWorst Generation