One Piece Odyssey : "le développement a démarré il y a 5 ans", les créateurs expliquent le gameplay

One Piece Odyssey n'est pas vraiment le genre de jeu qui rassurent les fans de Luffy. En effet, si Dragon Ball et Naruto ont déjà eu droit à des jeux réussis, voire désormais cultes, ce n'est pas encore le cas pour Luffy et sa bande de pirates. Mais les amoureux de l'oeuvre de Oda ne désespèrent pas, tout comme les pontes chez Bandai Namco Entertainment qui croient au succès de One Piece Odyssey. D'ailleurs, pour rassurer les joueurs, l'éditeur japonais vient de partager une grosse vidéo sur le jeu, avec le soutien de

Depuis son annonce en mars dernier,Katsuaki Tsusuki, le producteur du jeu, Motoi Sakuraba, le compositeur et Ken Takano, l'éditeur en chef chez Shueisha, qui reviennent sur les coulisses de fabrication de ce RPG à monde ouvert.On apprend pour commencer que si Eiichiro Oda a travaillé sur les personnages il y a déjà 3 ans, cela fait 5 bonnes années que le développement de One Piece Odyssey a démarré. A l'époque, Katsuaki Tsusuki venait de finir One Piece Warriors 4. Il nous explique que l'idée était de proposer un jeu différent, plus proche de l'aventure, avec toutefois des aspects J-RPG qui plaisent évidemment au public japonais. Dans le carnet de développeurs, on constate qu'il est possible de changer de personnage à la volée, et que ces derniers se baladeront dans des zones ouvertes où ils peuvent utiliser leurs pouvoirs. Les combats en revanche se feront au tour par tour, de façon assez classique. Etant donné que l'aventure se faire par équipe, le joueur pourra profiter de toutes les aptitudes des personnages clefs de One Piece. Malgré sa structure assez plate de J-ROG au tour par tour, One Piece Odyssey n'oubliera pas de proposer des séquences spectaculaires, histoire de rendre le jeu un peu plus épique. La sortie de One Piece Odyssey est attendue pour 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.