One Piece : Netflix dévoile les 1ères images de sa série en live action, un projet casse-gueule ?

Eiichirô Oda est telle qu'il est évident que les puristes ne pardonneront pas la moindre erreur. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui auraient aimé voir les acteurs en tenue de pirate, mais il va leur falloir faire preuve de patience.





meet the newest cast members joining ONE PIECE #GeekedWeek pic.twitter.com/NfaIaVA8qI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 6 juin 2022



Puisque l'on parle du casting, des nouvelles têtes ont été annoncés :



Alexander Maniatis (Klahadore)

Steven Ward (Dracule Mihawk)

Craig Fairbrass (le chef Zeff)

Langley Kirkwood (le Capitaine Morgan)

Celeste Loots (Kaya)

Chioma Umeala (Nojiko)

Elles viennent s'ajouter aux autres acteurs déjà annoncés, dont Iñaki Godoy qui incarnera Monkey D. Luffy. Enfin, rappelons qu'aujourd'hui, One Piece compte une centaine de mangas.





Le Netflix Geeked Show organisé par le géant de la SVOD a été l'occasion de découvrir les premières images de sa série One Piece en live action. D'une durée de deux minutes, la vidéo offre un aperçu des travaux qui ont été nécessaires pour donner vie au Baratie dont le chef n'est autre que Zeff. Naturellement, ce n'est pas le seul endroit où se déroulera l'intrigue puisque d'autres lieux emblématiques de One Piece - le Miss Love Duck et le Vogue Merry pour ne citer qu'eux - ont été reproduits.Si certains fans sont hypés par le projet, d'autres en revanche pensent que le show sera un désastre et s'attendent même à ce qu'il soit annulé après la première saison - qui, on le rappelle, comprendra dix épisodes. Il faut dire que la popularité de la série d'