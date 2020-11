On installe la PS5 sur une télé Sony 4K "Perfect for PS5" de 2 mètres ! [UNBOXING 4K]

Ça y est, nous avons reçu notre exemplaire de la PlayStation 5, la console next gen' de Sony qui arrivera chez nous le 19 novembre prochain. Mais la belle surprise qui nous attendait, c'est que la machine n'est pas arrivée seule, puisqu'un téléviseur Sony 4K de 75 pouces (189 cm) doté du label "Ready for PS5" et "Perfect for PlayStation" faisait également partie dut lot à réceptionner le mardi 27 octobre dernier. Du coup, comme le veut notre bonne vieille tradition, nous nous sommes lancés dans l'exercice de l'unboxing, avec nos gants blancs de velours et avec un bon gros couteau de boucher, notre mini-cutter japonais étant fatigué en ce moment. L'occasion en découvrant le contenu du paquet que la PS5 sera un beau gros bébé, par sa taille mais aussi son poids (+ de 7kg). Sony a pris en effet la décision de bâtir une machine imposante, afin de lui offrir plus d'espace pour ventiler.En termes de design, la PS5 affiche ses courbes sans aucune concession, prouvant que les designers l'ont clairement imaginé à la verticale, même s'il sera possible de la poser à l'horizontale grâce à un socle d'une qualité assez décevante. On n'hésite d'ailleurs pas à vous donner nos impressions sur son look, mais aussi sur la DualSense, la nouvelle manette PS5, qui change elle aussi d'aspect, pour se révéler plus lourde, plus grande aussi, mais plus ergonomique. Bien sûr, en sus de la PlayStation 5, on s'est aussi empressé de faire le déballage du téléviseur XH90 de chez Sony, bien protégé par un flycase de 110kg. Lui aussi, c'est un bien beau bébé. Allez, trêve de blabla, place à l'unboxing maison.