Obi-Wan Kenobi : Flea des Red Hot Chili Peppers a un rôle secret dans la série Disney+

Maintenant que le sixième et dernier épisode de Moon Knight vient d'être diffusé, tous les regards sont désormais tournés vers Obi-Wan Kenobi, la prochaine série qui verra le jour sur Disney+ dans quelques semaines à peine, le 27 mai très précisément pour la diffusion des deux premiers épisodes. Une série pour le moins attendue puisqu'elle va permettre à Ewan McGregor de retrouver un rôle qu'il avait laissé il y a 17 ans. Il est d'ailleurs pas le seul à revenir après tant d'années d'absence puisque Hayden Christensen sera lui aussi de retour dans le rôle de Anakin Skywalker / Darth Vader / Dark Vador. Bien sûr, de nouveaux personnages feront leur apparition dans la série, et parmi eux, un rôle encore tenu secret est en train de s'ébruiter sur les Internets puisque le nom de son interprète a été révélé il y a quelques heures à peine. Il s'agit en réalité de Michael Balzary, plus connu sous le pseudonyme de Flea, le célèbre bassiste et co-fondateur du groupe de rock-pop-funk-punk : The Red Hot Chili Peppers.Son rôle est donc encore tenu mystérieux, mais compte-tenu des habitudes du musicien, on imagine qu'il s'agira d'un petit rôle, limite juste un caméo. En effet, Flea est un habitué des plateaux de cinéma pour être apparu dans plusieurs films depuis près de 40 ans. The Big Leboswki des frères Coen, Las Vegas Parano de Terry Gilliam, Baby Driver d'Edgar Wright ou bien encore Pyscho de Gus Van Sant, Flea est apprécié des grands cinéastes de Hollywood. Mais son plus grand rôle n'est autre que Needles dans Retour vers le Futur 2 et 3, puisqu'il a plusieurs lignes de dialogue et se révèle être même un perturbateur de Marty McFly. En attendant, on continue d'écouter inlassablement le dernier album des Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love, qui se révèle être une petite tuerie créatrice et qui signe surtout le retour de John "God" Frusciante à la guitare.