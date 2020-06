NVIDIA : le plein de fuites pour les cartes Ampère GeForce RTX série 30

Les fuites vont bon train en ce moment autour des prochaines GeForce de NVIDIA. On découvre ainsi que la firme de Santa Clara aurait prévu trois modèles haut de gamme, avec quelques surprises. Les bruits de couloirs ont débuté week-end dernier, lorsque le forum Chinois Chiphell a diffusé des premières images de la GeForce RTX 3080. D'après les experts les mieux informés, dont nos confrères d'Igor's Lab, l'image est totalement authentique, et la fuite viendrait probablement des chaînes de montage des cartes Founder's Edition chez Foxconn ou BYD.

D'ailleurs, d'après le journaliste Igor Wallossek, NVIDIA chercherait activement l'origine du leak. Il faut dire que les RTX avaient également fuité 48h avant leur officialisation, ruinant ainsi l'effet d'annonce et rendant la conférence gamescom 2018 de la marque assez peu intéressante. Mieux, toujours selon le spécialiste allemand, NVIDIA procéderait à des changements sur le design de la carte afin de faire mentir l'auteur des fuites, sachant qu'il resterait trois mois avant sa commercialisation.

Au premier regard, on peut donc découvrir que le fabricant a opté pour un tout nouveau système de refroidissement assez intelligent, avec une configuration push/pull sur les ventilateurs. Au lieu de faire souffler bêtement ces derniers sur le dissipateur, un "chemin" est créé pour que l'air soit aspiré par une première soufflante au bas de la carte, avant que le second jeu de pales fasse ressortir l'air chaud par le dessus de la carte. L'intérêt est bien entendu de proposer un refroidissement optimal.

Et ce dernier va être sacrément nécessaire lorsqu'on jette un oeil aux specifications présumées des cartes. NVIDIA préparerait pas moins de trois modèles pour la sortie, avec une RTX 3080, une RTX 3080 Ti et une RTX 3090 Ti. Vous avez bien lu, la gamme 90 serait donc de retour avec la génération Ampère. Cette dernière n'est apparue qu'une seule fois, lors de la génération Kepler (GTX séries 6), au coeur de la très désirable GeForce GTX 690. Il s'agissait alors d'une carte bi-GPU aux performances complètement dingues, permettant de jouer directement en SLi.

Basées sur la même puce (GA102), ces trois nouveautés se distingueraient par leur mémoire, leur bus mémoire et leur consommation électrique, pour le moins impressionnante. La "sage" RTX 3080 disposerait de 10 Go de GDDR6X avec un bus 320 bits, et consommerait 320 Watts. La RTX 3080Ti passerait à 11Go de GDDR6X, un bus 352 bits et 320W de consommation. Enfin, la RTX 3090Ti (qui remplacerait probablement la gamme Titan) disposerait de 24 Go de GDDR6X, d'un bus 384 bit et demandera 350W.

Impossible de déduire la puissance de ces cartes sans en savoir plus, mais selon les rumeurs, la puce GA 102 dans sa forme complète devrait bénéficier de 7552 coeurs CUDA, (4352 dans une RTX 2080 Ti à titre de comparaison) même si l'on se doute que cela sera réservé aux cartes professionnelles (Quadro), et que les versions gaming (GeForce) en auront bien moins.

Une seule chose semble acquise : ces modèles haut de gamme seront coûteux. En effet, ce nouveau dissipateur thermique serait facturé 150$ à NVIDIA, ce qui nous permet d'avoir une idée du tarif global. On parie d'ailleurs qu'il sera impossible de trouver quelque chose en-dessous des 1 000€ parmi cette offre initiale. La plupart des joueurs devront attendre les modèles 70 et 60 de milieu de gamme qui disposent généralement d'un tarif plus doux, et du meilleur rapport prix/performances.