Nvidia : Lenovo fait fuiter la GeForce RTX 3070 Ti avec 16 Go de VRAM

Lors de la conférence d'hier soir, Nvidia s'est borné à annoncer les trois premières cartes de la génération Ampere, soit les RTX 3090, 3080 et 3070. Mais il semble qu'une RTX 3070Ti soit au programme d'après Lenovo. En effet, la carte graphique apparaît dans un listing tout à fait officiel, au milieu de la configuration d'un PC destiné au marché Russe. Ce modèle boosté de la 3070 disposerait donc de 16 Go de mémoire au lieu des 8 de la version de base. Sorti de cette allocation généreuse en VRAM, on ignore si la puce sera identique, ou si elle comportera un nombre de coeurs CUDA plus élevé (et donc une puissance de calcul en hausse). Bien sûr, ni le prix ni la date de sortie ne sont connus, mais on imagine qu'un tel produit devrait forcément se retrouver sur les étals des revendeurs d'ici quelques mois.