Nvidia : le GeForce NOW est enfin disponible en version gratuite et payante, Stadia est dans le viseur

Nvidia nous informe que le service de jeu en streaming GeForce NOW a terminé sa phase de beta, et qu'il est enfin disponible. Il s'agit d'un concurrent direct à l'offre de Stadia, grâce à un prix très agressif. Contrairement au service de Google qui propose un catalogue de jeux propriétaire, Nvidia ne vous vend qu'un service : celui de faire tourner à fond tous vos jeux. Pour cela, le GeForce NOW va utiliser les boutiques PC existantes, et vous permettre de faire tourner tous les jeux disponibles sur Steam, Origin, Uplay et Epic Store, sachant que d'autres boutiques pourront être ajoutées avec le temps. On pense en particulier à Battle.net de Blizzard, à GOG, au Bethesda Launcher ou au Rockstar Launcher qui manquent encore à l'appel. Cette façon de faire permet au GeForce NOW d'avoir une immense bibliothèque de jeux compatible immédiatement, et de ne pas imposer aux joueurs de racheter un jeu qu'ils ont déjà pour en profiter en streaming.

Nvidia propose donc deux offres. La première option est totalement gratuite, permet de jouer à tous vos jeux sans restriction, mais limite les sessions de jeu à 1h maximum. Une fois le temps écoulé, la connexion s'interrompra, et il faudra se reconnecter, sachant que le nombre de sessions est illimité. De plus, les joueurs gratuits ne disposeront pas du RTX, et ne seront pas prioritaires pour rejoindre les serveurs.

L'offre payante est pour sa part affichée à 5.49€ par mois, sans engagement, permet des sessions de 6h (selon Nvidia seul 3% des joueurs font des sessions de plus de 6h), l'accès au RTX et donne priorité dans l'accès aux serveurs. Comme avec l'offre gratuite, le nombre de sessions est ici aussi illimité. Attention, si vous décidez d'opter pour cette offre, vous aurez droit à une période d'essai gratuite de 90 jours, avant que votre abonnement débute.

Comme avec Stadia, le GeForce NOW sera disponible sur toutes les plateformes via une application disponible sur PC, MAC, smartphones, Android TV, etc... Mieux, l'appli devrait également arriver bientôt sur chromebook, et potentiellement sur tous les navigateurs internet via le WebRTC. Bref, n'importe qui pourra en profiter à condition de disposer d'une connexion internet suffisante. La marque au caméléon recommande 15Mbps pour du 720p 60fps et 30Mbps pour du 1080p 60fps.

Il sera en plus possible de paramétrer le GeForce NOW en fonction de votre style de jeu. Le réglage équilibré utilisera votre connexion pour fournir la meilleure qualité visuelle sans compromettre le gameplay, le réglage data save minimisera l'utilisation de données (parfait lorsqu'on joue en 4G par exemple), tandis que le réglage compétitif optimisera votre connexion pour minimiser le lag, quitte à sacrifier la qualité visuelle.

Le GeForce NOW se contente d'un matériel extrêmement réduit, mais Nvidia communique tout de même les configurations minimales suivantes en fonction de la plateforme utilisée.

- N'importe quel PC utilisant Windows 7 64bit, 4Go de RAM et un CPU dual-core 2.0Ghz

- N'importe quel Mac équipé de macOS 10.10 ou mieux

- N'importe quelle Nvidia Shield TV

- N'importe quel smartphone sous Android 5.0 ou mieux avec 2 Go de RAM