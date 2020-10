Nvidia : pour éviter le fiasco de la sortie de la RTX 3080, la marque repousse la RTX 3070

Les amateurs de hardware le savent bien, le lancement de la Nvidia GeForce RTX 3080 a été plus que chaotique, avec des stocks limités qui sont partis en une poignée de secondes. Mais la firme ne compte pas refaire la même erreur. Pour assurer une commercialisation plus paisible, Nvidia a donc décidé de repousser la date de sortie de la GeForce RTX 3070 au 29 octobre prochain (au lieu du 17 initialement), afin de se laisser plus de temps pour constituer des stocks. Cette carte est également très attendue puisqu'elle promet de délivrer des performances similaires à celles de la RTX 2080 Ti pour un prix de 500€ (soit moitié moins). Espérons que les sites marchands mettront en place plus de barrières, afin d'éviter que certains se retrouvent avec plusieurs GPUs, que ce soit pour miner, ou pour les revendre à prix d'or sur les sites d'enchères.