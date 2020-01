Nvidia : des RTX 3070 et 3080 avec entre 10 et 20 Go de mémoire ?

On sait que Nvidia travaille depuis longtemps sur ses nouvelles cartes graphiques, les RTX Turing étant sorties à l'été 2018. Si la marque a déjà annoncé qu'Ampere sera la prochaine architecture, de premières infos ont fuité. Le tout nous vient du site chinois MyDrivers qui a listé les spécifications des puces GA103 et GA104, soit celles qui seraient au coeur des cartes graphiques GeForce RTX 3080 et 3070 respectivement. Le GA103 apparaît comme se plaçant entre la RTX 2080 Ti et la 2080 Super au niveau de ce qui est embarqué sur le die, offrant 10Go de VRAM sur un bus 320 bit et 3480 coeurs CUDA. Avec ce bus, il se pourrait également que la firme installe 20Go de VRAM, même si de telles quantités seront plus probablement réservées aux cartes professionnelles Quadro. L'intérêt de disposer d'autant de mémoire vidéo dédiée dans le cadre d'une utilisation gaming étant assez limité.

Alors que la RTX 2080 Ti offre 4352 coeurs et que la 2080 Super en dispose de 3072, il est assez facile de voir pourquoi la puce GA103 serait une parfaite candidate pour équiper la prochaine RTX 3080. De plus, sorti des gains obtenus par l'augmentation du nombre de transistors, la nouvelle architecture Ampere devrait fournir des gains, même si ces derniers sont impossibles à quantifier pour l'instant. Rappelons au passage que ces nouvelles puces devraient être gravées en 7nm, ce qui devrait permettre moins de consommation, et des fréquences toujours plus hautes.

La seule chose qui nous semble louche dans ce leak concerne la nomenclature des puces. Traditionnellement, Nvidia n'utilise que des chiffres pairs pour désigner ses puces, ce qui nous rend dubitatifs quant à cette GA103. Ceci dit, MyDrivers annonce également qu'une GA102 est prévue, probablement pour équiper les RTX Titan et RTX 3080 Ti. Entre l'arrivée des consoles next gen et ces nouvelles GeForce, l'année 2020 va décidément être un bon cru au niveau du hardware gaming