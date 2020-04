NVIDIA : des nouveaux jeux prévus chaque semaine sur GeForce NOW

Face aux désistements en masse des éditeurs sur GeForce NOW, NVIDIA a décidé de sortir les grands moyens. Désormais, des nouveaux jeux débarqueront chaque semaine sur le service de cloud gaming. La prochaine fournée comprendra pas moins de huit titres, dont Control de Remedy Entertainment. La dernière production des équipes de Sam Lake permettra aux joueurs ayant le statut Founder de profiter du ray tracing, ainsi que de la toute dernière version du DLSS.



World War Z fera également partie du lot, sachant qu'il est actuellement gratuit sur l'Epic Games Store (à cette adresse) jusqu'au 2 avril. Ci-dessous la liste intégrale des jeux attendus dans les prochains jours.

