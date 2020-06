Nvidia : 21 jeux débarquent sur le GeForce NOW, le grand retour de Square Enix

Cette semaine, Nvidia fête le grand retour de Square Enix sur son service de jeu en streaming GeForce NOW. Au total, ce sont 21 titres qui débarquent cette semaine, dont 14 issus du catalogue de l'éditeur nippon. Les joueurs vont pouvoir profiter de séries bien connues comme Just Cause, Deus Ex, Life is Strange, Tomb Raider ou encore Sleeping Dogs. Du côté de chez Epic, sachez que Samurai Shodown NeoGeo Collection (le dernier jeu offert sur la plateforme de Tim Sweeney) sera disponible, ainsi que des classiques comme Paladins ou encore SMITE. Rappelons que le GeForce NOW est disponible gratuitement, ou via abonnement, sachant que les offres founder's sont à nouveau disponible depuis la semaine dernière.

LISTE DES NOUVEAUTÉS GEFORCE NOW SEMAINE 25 (du 15 au 21 juin) 2020

- BATTALION 1944

- Boundless

- Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

- Deus Ex: Mankind Divided

- Just Cause 3

- Just Cause 4

- Life is Strange

- Life Is Strange 2

- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

- Sleeping Dogs: Definitive Edition

- Supreme Commander: Forged Alliance

- The Awesome Adventures of Captain Spirit

- Tomb Raider