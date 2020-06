No Straight Roads : trois minutes de gameplay au cœur de Vinyl City

Dans un univers musical ou le rock affronte l'EDM, No Straight Roads dispose de toutes ses chances pour être une expérience particulièrement rafraîchissante. Nos deux compères adeptes de la guitare électrique devront alors traverser la ville de Vinyl Cty, une cité baignant dans les watt dont les quartiers abriteront de grandes fantaisies sonores.C'est ainsi au sein du cadre de la Guerrilla Collective 2020 que Metronomik s'est attelé à une petite présentation : trois minutes de gameplay commentées revenant sur les environnements, dans la joie et la bonne humeur. L'occasion d'apprécier l'ambiance à la fois futuriste et particulièrement funky qui, on le rappelle, devrait se proposer cet été sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Néanmoins, On attend toujours une date de sortie précise.