No Straight Roads : la Encore Edition sur PS5 et PS4, un trailer avec Kelly Marot et Donald Reignoux

Dans quelques mois, cela fera deux ans que No Straight Roads est sorti sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch et hormis quelques mises à jour cosmétiques, pas grand-chose à se mettre sous la dent côté contenu supplémentaire. Mais que les possesseurs du jeu se rassurent, le studio Metronomik et l'éditeur Beam Beam viennent d'annoncer l'arrivée de la Encore Edition sur PS4 et PS5, version qui était jusqu'alors réservée à la version Epic Game Store parue en octobre 2021. Pour celles et ceux qui sont passés à côté il y a huit mois, sachez que la Encore Edition est une version améliorée du jeu d'origine, qui comprend le DLC " Christmas Edition", une collection élargie de titres, une introduction animée, des améliorations, de nouvelles options et plus de 500 fanarts à voir et à collectionner. Le petit plus de ces fanarts, c'est qu'ils sont interactifs via la technologie de réalité augmentée, à condition de télécharger l’application mobile de Beam Beam. Evidemment, pour célébrer tout ça, on a le droit à un trailer flambant neuf, ultra dynamique et en VF, soit avec les voix de Kelly Marot et Donald Reignoux.



Les caractéristiques clés de No Straight Roads Encore Edition :



● Le jeu de base complet " No Straight Roads "

● De tout nouveaux remixes

● Une nouvelle intro animée

● Plus de 500 fanarts, à voir et à collectionner à Vinyl City

● Le clip vidéo #StayHomeAndRap performé par les gagnants du concours Six Coups MC et Umut

● Mise à jour de contenu " Édition de Noël ", avec de la musique, des décorations, des tenues et bien plus encore pour célébrer les fêtes

● Des améliorations et nouvelles options, notamment des effets visuels améliorés, la bande sonore améliorée, des préréglages d'équipement, une caméra multijoueur améliorée et plus encore