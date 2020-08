No Straight Roads : un trailer de lancement tout en musique

Metronomik prépare la sortie de No Straight Roads en nous dévoilant aujourd'hui le trailer de lancement de son dernier jeu musical. On y découvre le duo de héros Zuke et Mayday en plein combat dans les rues de Vinyl City. Rappelons que ce jeu d'action va nous demander de repousser les forces de NSR qui ont fait main basse sur la ville en prohibant tous les genres musicaux autres que l'EDM. Mais notre duo ne l'entend pas de cette oreille, et compte bien remettre le rock au goût du jour, avec les riffs de guitare de Mayday, et la batterie endiablée de Zuke. No Straight Roads sortira le 25 août sur PC (via l'Epic Games Store), PS4, Xbox One et Switch.