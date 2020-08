No Straight Roads : une nouvelle vidéo pour comprendre le gameplay, l'histoire, le rock et l'EDM

Wan Hazmer (ancien lead game designer sur Final Fantasy XV et

Céline Monsarrat, Éric Legrand, Anaïs Delva et bien d'autres encore.



Kelly Marot (la voix française de Jennifer Lawrence, Dakota Fanning, Sophie Turner, Hayden Panettiere et Margaret Qualley, mais aussi Dina dans The Last of Us 2) et Donald Reignoux qu'on ne présente plus (la VF de Jesse Eisenberg, Paul Dano, Jamie Bell, Jonah Hill et Andrew Garfield, sans oublier le Spider-Man de la PS4),

Dziauddin (ancien Concept Artist de Street Fighter 5). Pour celles et ceux qui n'ont pas bien suivi l'actualité de ce jeu d'action-aventure musical, les développeurs nous proposent une plongée en moins de 3 minutes dans l'univers de Vinyl City, la ville où va se dérouler l'affrontement entre Rock et EDM. L'occasion d'en savoir plus sur les deux héros du jeu, que sont Mayday (la guitariste) et Zuke (le batteur) qui forment le groupe Bunk Bed Junction. Cette vidéo permet aussi d'avoir des détails sur le gameplay puisqu'il faut savoir que les ennemis caleront leurs attaques au rythme de la musique, ce qui devrait corser la difficulté.Pour rappel, sachez que No Straight Roads a bénéficié d'un doublage VF de grande envergure avec la présence de