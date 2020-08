No Straight Roads : on a assisté aux enregistrements de la VF (Kelly Marot et Donald Reignoux) en Malaisie chez Metronomik

Daim

Dziauddin (ancien Concept Artist de Street Fighter 5), Metronomik est également le porte-parole du jeu vidéo malaisien qui souhaite sortir de l'ombre des studios américains et japonais. Il faut dire que cela fait plus de 15 ans que la Malaisie sous-traite l'ensemble des plus grands projets du jeu vidéo mondial (on y consacre un reportage complet prochainement) et qu'il est temps qu'il dévoile son savoir-faire en la matière. No Straight Roads est donc le premier d'une longue série de titres qui souhaite toucher le grand public international et c'est en proposant un mélange de jeu d'action-aventure et de consonance musicale que Metronomik souhaite se faire connaître.



En France, NSR bénéficiera d'une VF de grande envergure puisque l'Associate Producer Idir Alexander Ould Braham a casté des grands noms du doublage français pour donner vie aux différents personnages qui composent l'histoire du jeu : un affrontement entre le rock indé et l'EDM qui sévit dans la ville de Vinyl City. Nous avons eu l'opportunité de suivre Kelly Marot (la voix française de Jennifer Lawrence, Dakota Fanning, Sophie Turner, Hayden Panettiere et Margaret Qualley, mais aussi Dina dans The Last of Us 2) et Donald Reignoux qu'on ne présente plus (la VF de Jesse Eisenberg, Paul Dano, Jamie Bell, Jonah Hill et Andrew Garfield, sans oublier le Spider-Man de la PS4) lors de leurs sessions d'enregistrements de leurs voix il y a plusieurs mois. L'occasion de constater à quel point ils sont talentueux, mais qu'ils sont aussi capables de chanter comme de vrais professionnels de la chanson et du rap.









Un reportage d'un peu plus de 18 minutes qui vous révèle les coulisses de cette VF, mais qui vous donne aussi toutes les infos sur ce jeu d'action musical attendu pour la fin de l'été ! Please enjoy et RT apprécié of course !



Liste des comédiens de doublage français de No Straight Roads, pro comme amateur :





Attendu pour le 25 août prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, No Straight Roads (NSR pour les initiés) n'est autre que le premier jeu de Metronomik, un studio indépendant malaisien situé à Kuala Lumpur. Outre le fait que ce studio ait été fondé par Wan Hazmer (ancien lead game designer sur Final Fantasy XV et

Kelly Marot : Mayday

Donald Reignoux : Zuke

Céline Monsarrat : Tatiana

Éric Legrand : DJ Subatomic Supernova

Anaïs Delva : Sayu

Lola Nédélian : Yinu

Françoise Cadol : Ève

Zahia Ould Braham : Maman

Clyde Rabatel : DK West

Emmanuel Bonami : Zam

Idir Alexander Ould Braham : 10 10 (prononcez Ten Ten)

Kayane : ???

Sora : Amal la licorne

Marvin Raumel

Julien Chièze : Kliff

José Luccioni : Retdex

Patrick Borg : ???

Yenni Ould Braham : ???

Olivier Daubry : ???

Eva Engler : ???

Roxane Turmel : Céline

Odile Schmitt : Tatie

Mathieu Solans : Zed