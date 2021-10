No Straight Roads : c'est le rappeur français "Six Coups MC" qui a remporté le concours, voici son clip

qui a été choisi et qui a eu droit à un clip que PlayStation a partagé sur sa chaîne YouTube. Le clip, mélange évidemment des images du rappeur et des morceaux choisis du jeu développé par les Malaisiens de Metronomik. On vous laisse apprécier le spectacle.



Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, en mai 2020, les créateurs de No Straight Roads lançaient en plein confinement un concours pour mettre en avant le rap dans leur jeu d'aventure musicale où le rock affronte l'EDM. Le hashtag #StayHomeRap était lancé par PlayStation pour trouver le bon artiste pour figurer dans le jeu dans la version complète, la fameuse "Encore Edition". C'est finalement le rappeur françaisSix Coups MC