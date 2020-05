No Straight Roads : le jeu des anciens de FF XV montre ses modes de jeu, la diversité au rendez-vous

Alors que le développement de No Straight Roads se termine du côté de chez Metronomik (studio malaisien co-fondé par les cousins Wan Hazmer et Daim Dziauddin, respectivement lead game designer de Final Fantasy XV et concept-artist de Street Fighter V), un nouveau trailer du jeu nous permet d'en savoir un peu plus sur la date de sortie du jeu, calée au 30 juin prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. C'est aussi l'occasion de découvrir un peu plus de phases de gameplay de ce jeu d'aventure teinté de musiques où le rock (représenté par Zuk et Mayday, nos deux héros) va devoir affronter l'EDM qui a pris possession de la ville de Vinyle City.On apprend donc que le jeu sera jouable en coopération jusqu'à 3 joueurs, un bonus réservé pour la version Nintendo Switch qui pourra profiter d'Elliegator, un nouveau personnage. D'ailleurs, des features spéciales ont été développées pour la Switch, étant donné qu'on pourra récupérer des objets et transformer vos instruments via l'écran tactile de la console de Nintendo. Cette vidéo de gameplay permet aussi de constater que le jeu proposera un maximum de variété avec des mini-jeux qui viendront agrémenter l'aventure qui devrait nous faire voyager à travers des niveaux bien colorés. Ambitieux, No Straight Roads proposera des voix française bien connues de chez nous, puisque certains comédiens font partie intégrante de notre culture geek. On vous laisse juger par vous-même.

Le casting des voix françaises :

- Kelly Marot (Kairi de Kingdom Hearts, Jennifer Lawrence, Dakota Fanning...) dans le rôle de Mayday.

- Donald Reignoux (Sora de Kingdom Hearts, Titeuf, Spiderman, Jesse Eiseinberg, Andrew Garfield...) dans le rôle de Zuke.

- Céline Monsarrat (Bulma dans Dragon Ball, Julia Roberts, Lea Thompson...) dans le rôle de Tatiana.

- Anaïs Delva (Elsa dans La Reine des Neiges) dans le rôle de Sayu.

- Patrick Borg (voix régulière de David Boreanaz, Goku dans Dragon Ball) dans un rôle non dévoilé.

- Clyde Rabatel

- Roxane Turmel

- Emmanuel Bonami

- Julien Chièze

- Sora

- Kayane

- Francoise Cadol (Lara Croft et voix reguliere d’Angelina Jolie)

- Eric Legrand (Vegeta dans Dragon Ball) dans le rôle de DJ Subatomic

et bien d'autres...