No More Heroes III : la sortie du jeu repoussée à 2021, Suda51 s'explique

Goichi 'Suda51' Suda, le patron de Grasshopper Manufacture, qui l'annonce dans un tweet où l'on apprend que le COVID-19 a eu un impact sur la productivité des équipes. "Au sein du studio, tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour que le jeu soit disponible dès cette année, mais la pandémie a porté un coup dur à notre planning, provoquant du coup des retards imprévus, explique-t-il. Maintenant que nous sommes de nouveau sur pied, nous avons décidé de nous focaliser sur la qualité, et donc de repousser la sortie du jeu."





I have a very important announcement to share today. pic.twitter.com/i4qTdNpYeD — SUDA51/須田剛一 (@suda_51) 10 septembre 2020



Histoire que la pilule soit plus facile à avaler, le bonhomme ajoute que le dessinateur américain de comics Darick Robertson prendra part au projet, et créera des illustrations pour le jeu. Certaines d'entre elles seront même diffusées sur la Toile, afin que les joueurs restent à l'affût. Enfin, Grasshopper Manufacture promet de donner des nouvelles de No More Heroes III dès qu'il en aura l'occasion.





Finalement, No More Heroes III ne sortira pas en 2020. C'est