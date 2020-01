Nintendo Switch : une console collector aux couleurs d'Animal Crossing New Horizons, elle est superbe

Animal Crossing : New Horizons (299,99$). C'est en effet ce qu'annonce la firme de Kyoto dans un communiqué officiel, dans lequel figurent quelques clichés de la machine. Clairement, elle a de la gueule, surtout le dock où trône une illustration de Tom Nook et de ses employés Timmy et Tommy. A l'arrière de la console, on remarque un design tout en relief à l'effigie du jeu, et on n'oublie pas de signaler la présence de deux étuis Aloha - l'un est destiné à la Switch classique, tandis que l'autre concerne le modèle Lite.Pour le moment, ce modèle collector n'a été officialisé qu'aux Etats-Unis et au Japon, mais on a bon espoir qu'il soit également commercialisé en Europe. Tout ça sortira le 13 mars prochain, sachant que le jeu, lui, n'arrivera pas avant le 20 du même mois.