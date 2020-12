Nintendo Switch : voici les 16 jeux indés qui se sont le mieux vendus sur la console

Puisque 2020 touche bientôt à sa fin, chacun y va de son petit bilan : Meilleurs Jeux, Pires Jeux, Jeux qui ont le plus rapporté, c'est l'occasion de voir ce qui a fonctionné, ou pas, durant ces 12 derniers mois. Nintendo ne déroge pas à cette tradition et a décidé de révéler la liste des 16 jeux indés qui se sont le mieux vendus sur sa console hybride, la Nintendo Switch. Et d'ailleurs, au lieu de nous dresser un bullet point bête et méchant, le constructeur japonais s'est donné la peine de nous proposer une vidéo pour mettre en avant chacun de ces titres.





- Hades

- Streets of Rage 4

- Spiritfarer

- Moving Out

- Ori and the Will of the Wisps

- Carrion

- What the Golf?

- Shantae and the Seven Sirens

- Super Mega Baseball 3

- Superliminal

- Jackbox Party Pack 7

- Sakuna: Of Rice and Ruin

- Kentucky Route Zero

- Crosscode

- Bloodstained: Curse of the Moon 2

- Neon Abyss