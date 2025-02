Nintendo Switch 2 : plus aucun doute sur la fonction "souris" des Joy-con, les brevets ont parlé

Avant même que Nintendo ne soit obligé d'officialiser sa Switch 2 en raison des trop nombreuses fuites dont il a été victime, on savait déjà que la console allait proposer une fonctionnalité inédite et innovante : celle de pouvoir utiliser les Joy-con comme une souris. Les leaks issus des usines chinoises avaient en effet pu identifier cette approche originale d'utiliser la manette de la Switch 2. A ce moment-là (nous étions début décembre 2024), les gens n'y croyaient pas, mais la vidéo officielle de Nintendo a permis d'avoir un début de confirmation, avec ces Joycon qui glissaient (à défaut de drifter) sur une surface plane. Pas mal de débats ont donc commencé à émerger sur cette nouvelle fonction, tout en gardant les pincettes de rigueur. Mais fini de parler au conditionnel avec la publication des brevets que Nintendo a déposé, puisqu'il est désormais officiel que la firme de Kyoto proposera sa petite innovation avec sa prochaine console, à qui on a reproché pourtant de ne pas trop réinventer l'eau chaude.















En jetant un oeil aux croquis de ces brevets qui ont été rendus public, on voit parfaitement une main tenant le Joy-Con posé sur la tranche comme une souris, avec notamment l'index et le majeur posés sur les deux gâchettes de la manette, tandis que le pouce peut utiliser le stick analogique. Nul besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir qu'il s'agit de la même position lorsqu'on utilise une souris, avec ce système de clic gauche et de clic droit, et de curseur à déplacer pour les souris équipés de stick supplémentaire. De toutes les façons, le texte qui accompagne les images de ce brevet explique que « le capteur optique de la souris détecte la lumière réfléchie par une surface dédiée ». On imagine aussitôt la possibilité d'en faire usage sur des jeux type FPS et RTS, mais c'est aussi une manière pour naviguer plus facilement dans les menus. On peut alors se dire que dans des titres type Mario Maker, Mario Paint, WarioWare et ses mini-jeux inventifs, on pourrait décupler l'intérêt (et les sensations). D'ailleurs, de récentes rumeurs annoncent l'arrivée de Civilization VII sur Nintendo Switch 2, ce qui pourrait décupler l'intérêt de cette fonctionnalité.



Nintendo est-il en train de révolutionner l'usage de ses Joy-con pour autant ? Pas vraiment, puisque dans un marché déjà très concurrentiel, le fabricant chinois Lenovo propose déjà la même système avec sa console portable Legion Go depuis près d'un an. Cette utilisation comme une souris fonctionne cependant différemment avec la portable de Lenovo, puisqu'il faut insérer la manette dans une base magnétique et ainsi pouvoir déplacer l'objet comme une souris. Autre particularité de la Lenovo Legion Go, seule la manette droite dispose d'un faisceau optique, tandis que sur la Nintendo Switch 2, les deux Joy-con disposeront des mêmes capacités. Reste à savoir si en jeu, cela fonctionnera bien, car sur la Lenovo Legion Go, cette fonctionnalité a souvent été pointée du doigt pour ne pas fonctionner très bien, sans compter son ergonomie peu optimale.



Autres détails qu'on peut découvrir dans les brevets de Nintendo qui ont été rendus public et qui permet de confirmer déjà ce que les leaks et les mock-up présageaient, c'est que les Joy-Con s'aimantent bien à la console via un système à double verrou magnétique. Pour détacher les manettes, il est obligatoire d'appuyer simultanément sur deux boutons physiques pour détacher un Joy-con. Une sorte de double sécurité pour éviter les décrochages intempestifs et qui était l'un des sujets de débat sur la solidité de ce système aimanté. Il n'y a plus qu'à attendre les sessions de hands-on prévues début avril un peu partout dans le monde pour savoir comment Nintendo va mettre ça en place.























