Nintendo rachète un terrain à la mairie de Kyoto pour agrandir ses studios de développement

Ce n'est pas parce que Nintendo continue de refuser la course à la technologie que le constructeur japonais n'a pas d'ambition. Avec le succès insolent de sa Switch et de chacune de ses exclusivités qui se vendent par cargos entiers, la firme de Kyoto continue d'investir en matière de recherche et développement. Dans un communiqué publié sur son site officiel japonais, Nintendo vient d'annoncer l'acquisition d'un nouveau terrain qui appartenait à la municipalité de Kyoto et qui servait jusqu'à présent comme usine de soutien à la fabrication de matériaux en prévention des catastrophes naturelles. Il s'agit d'un terrain réparti en 5 lots d'une surface exacte de 10 028,55 m2 et qui a été donc vendu à Nintendo pour la somme de 5 milliards de yens, soit environ 39,8 millions de dollars. Une acquisition qui va permettre à Nintendo de bâtir un nouveau bâtiment de 12 étages dans lequel il va pouvoir développer ses activités et dont le nom provisoire est "Corporate Headquarters Development Center Building No 2". Selon les estimations de Nintendo, la construction du building en question sera achevé durant l'année 2027 et sera situé tout près des 2 autres bâtiments que Nintendo détient déjà dans le secteur, sachant que le dernier en date a été inauguré en 2014 et que nous avons pu visiter l'entrée en 2015 lors d'un séjour au Japon.











Preuve que Nintendo a bien l'intention de se développeur fortement dans les prochaines années, il a été annoncé par Shuntaro Furukawa, l'actuel président de Nintendo, que 100 milliards de yens (soit 800 millions de dollars) seront dépensés en soutien en termes de production et de développement interne dédiés aux jeux vidéo, tandis que 50 milliards de yens (environ 400 millions de dollars) seront investis pour développer ses activités annexes qui ne sont pas liés aux jeux vidéo, mais plutôt à des projet cinématographiques ; sans doute des suite au film d'animation Mario qui est actuellement en cours de production. Satisfait d'un tel investissement, la ville de Kyoto a par ailleurs annoncé une aide financière auprès de Nintendo à hauteur de 160 millions de yens (soit 1,4 million de dollars) chaque année pendant 3 ans pour subvenir aux coûts nécessaires, selon en revanche le nombre d'employés qui seront embauchés. Voici d'ailleurs un plan aérien de la zone où Ninendo semble s'étendre à Kyoto.