Nintendo : Reggie Fils-Aimé révèle que le logo de l'entreprise a failli changer

Même si Reggie Fils-Aimé n'est plus le président de Nintendo of America, ça ne l'empêche pas de distiller quelques anecdotes dont les fans sont friands. La dernière en date concerne le logo du constructeur japonais qui, d'après Regginator, a failli changer. "Quand j'ai intégré Nintendo, la marque donnait l'impression d'avoir honte de n'attirer que des jeunes joueurs, a-t-il confié au micro de Present Value Podcast . Du coup, l'équipe marketing de Nintendo of America a commencé à expérimenter des choses avec le logo historique, en essayant par exemple de lui donner un style graffiti afin de le vieillir un peu. J'ai tout de suite mis mon veto parce que ça ne réflétait plus notre marque. Bien sûr que nous avions besoin de toucher un large public, mais il fallait le faire à partir de ce que Nintendo a toujours symbolisé, et non de manière artificielle."Avant d'ajouter : "Nous avons donc dépoussiéré l'image de la marque, mais aussi élaboré des nouveaux messages couplés à du contenu ciblant un plus grand nombre de joueurs. Cela a permis de préparer le terrain pour tous les produits qui ont suivi tels que la Wii, Wii Fit et la Nintendo Switch." Peut-être que dans une autre interview, Reggie Fils-Aimé dévoilera certaines ébauches. En attendant, on rappelle que c'est Doug Bowser qui a pris sa succession.