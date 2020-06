Nintendo : la Switch réalise des ventes incroyables en mars

En mai dernier, Nintendo a dévoilé son bilan financier pour l'année fiscale 2019-2020, et si on a pu y voir que la Switch avait passé la barre des 55.77 millions de consoles vendues, dont 21.03 millions sur l'année en question, un autre chiffre est encore plus impressionnant. Selon le rapport, 4.2 millions de Switch se sont écoulés en mars, ce qui signifie que ce mois a représenté à lui tout seul, un cinquième des ventes annuelles de la machine. Ces chiffres de ventes sont tout simplement hallucinants, et correspondent davantage à ce qui se passe lors des périodes de fêtes. Si on ne peut expliquer ce regain des ventes, il est fort probable que l'épidémie de COVID-19 et le confinement appliqué dans de nombreux pays ait poussé de nombreux joueurs à s'équiper en urgence.

On découvre aussi via nos confrères de GoldenCasinoNews que la répartition des ventes n'est pas égale, avec l'Amérique du Nord en premier client (20.61 millions de machines y ont trouvé preneur), devant l'Europe (14.23 millions), puis le Japon (13.4 millions) et enfin le reste du monde (6.95 millions).