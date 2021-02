Nintendo Direct : un show de 50 minutes demain à 23h, du Zelda Breath of the Wild 2 au menu ?

Nintendo vient de faire monter la température de plusieurs degrés tout d'un coup après avoir annoncé il y a quelques minutes la diffusion d'un tout nouveau Nintendo Direct. Programmé pour demain, le mercredi 17 février à 23h, le format s'annonce plus long que d'habitude puisque la durée de 50 minutes a été teasé par le constructeur japonais en personne. Bien sûr, on peut s'attendre à voir débarquer de nouvelles informations sur Super Smash Bros. Ultimate, mais c'est surtout l'espoir d'avoir du neuf autour du très attendu Zelda : Breath of the Wild 2 qui se fait tant désirer. C'est d'autant plus plausible dans le sens où Nintendo a fait le dépôt de marques de 4 épisodes de Zelda : Phantom Hourglass, Ocarina of Time, Wind Waker et Skyward Sword. Faut-il y voir une compilation remasterisée pour fêter les 35 ans de la licence Zelda qui débarquerait sur Switch, ou un simple portage comme le Mario All-Stars 3D sorti en septembre dernier ? Tout est permis, mais une chose est sûre, il y aura aussi du neuf du côté des éditeurs-tiers. Bah oui, on a déjà été mis au parfum.