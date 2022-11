NFS Unbound : une version Deluxe avec la marque Palace Skateboards, voici les bonus inédits

Avec sa direction artistique tranchée mais assumée, NFS Unbound affiche un style street art qui a forcément attiré les marques. Dans un communiqué de presse, Electronic Arts nous informe un partenariat avec plusieurs acteurs du monde de la mode tels que Palace Skateboards, Versace, Puma, Namilia, Danielle Guizio, ALPHA Industries, AWGE, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJIRI, mais aussi Vans. Des partenaires qui ont été choisis par Toni-Blaze Ibekwe, directrice de la mode du jeu et rédactrice en chef du magazine culturel britannique Wonderland. Et forcément, on retrouvera chacune de ces marques dans le jeu, ce qui est évidemment une manière détournée de faire de la publicité engageante et concernée, d'autant d'un trailer a été publié dans le même temps, mettant en avant la marque Palace Skateboards. Mieux, NFS Unbound proposera une édition spéciale avec Palace, permettant d'habiller les voitures et les tenues des personnage aux couleurs de la marque en question.

Voici un aperçu des bonus dans Need for Speed Unbound Édition Palace :

Effets de pilotage Palace exclusifs pour vous démarquer de la concurrence avec style

Pack de vêtements Stacked Palace contenant 20 articles vous permettant d’exprimer votre propre style : 1 paire de Skate Slip Ons Vans Palace Jeremy the Duck 2 casquettes et un bonnet, dont la casquette GTX 3 Racing 2 vestes style sport automobile, dont la veste de pilote Palace AMG 9 hauts Palace (polos, t-shirts, hoodies, haut à manches longues et chemise) 5 bas, (short cargo Palace Camouflage et Désert, short sport et plusieurs joggings)

Une sélection de vinyles Palace et et une plaque d’immatriculation « Palifornia » pour créer votre propre voiture personnalisée Palace

Pose de personnage Tri-Ferg et illustration de bannière Palac

Versace : on ne présente plus la célébrissime maison de mode, qui ajoute une touche de prestige à Need for Speed Unbound au travers du personnage de Medusa, qui incarne l’énergie rebelle et le glamour de la femme Versace, mais aussi d’une collection de 10 vêtements de marque incluant veste, baskets et plus encore.

Une collection capsule spéciale Puma x Need for Speed Unbound , composée de chaussures et de vêtements du monde réel, sera également disponible à une date ultérieure.

Namilia : animée par l'esprit révolutionnaire de la jeune génération et par la célébration de la liberté et de l'identité personnelle, Namilia propose une sélection de six articles, du manteau au corset. La collection capsule Namila x NFS regroupe des articles exclusifs qui seront dévoilés peu de temps avant la sortie du jeu.

Versace, Puma, Namilia et Danielle Guizio sont aussi représentée avec des bonus cosmétiques, dont voici les détails :