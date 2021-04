Netflix : le géant de la SVOD signe un accord avec Sony, le film Uncharted concerné

Alors que l'on pensait que Sony Pictures allait imiter les concurrents de Netflix et lancer sa propre plateforme de SVOD, il a décidé de faire l'exact inverse en signant un accord avec le leader du secteur. C'est en effet ce qu'indique Deadline , qui précise que le pacte porte sur quatre années et permet à Sony Pictures de récupérer, au passage, plus d'un milliard de dollars. Contre cette somme, Netflix s'est assuré l'exclusivité temporaire des films de la maison une fois leur exploitation au cinéma terminée et leur disponibilité en Blu-ray/DVD effective.Compte tenu que l'accord démarrera en 2022, Morbius, Uncharted, Là où chantent les écrevisses, ou encore Bullet Train sont bien évidemment concernés, tout comme Spider-Man : New Generation 2 ainsi que les prochains Jumanji et Bad Boys. En revanche, compte tenu qu'ils sont censés sortir en 2021, Spider-Man : No Way Home, Venom : Let There Be Carnage, ou encore Hôtel Transylvanie 4 ne sont pas inclus dans le partenariat, à moins qu'un report de dernière minute soit annoncé d'ici là.Par ailleurs, on nous indique que l'accord offre la possibilité à Netflix de produire de futurs projets avec la collaboration de Sony Pictures, voire de sortir directement en VOD certaines oeuvres pour donner encore plus de valeur à son catalogue. Enfin, il est important de souligner que ce rapprochement représente surtout un intérêt pour les Etats-Unis, l'Europe n'étant nullement concernée pour le moment.