NFS Unbound : présentation en vidéo du Takeover avec A$AP Rocky

Parmi les innovations apportées dans Need for Speed Unbound, il y aura les épreuves Takeover que Criterion Games souhaite détailler dans cette nouvelle vidéo de gameplay. Il s'agit d'un mode dans lequel il faudra terminer une course en réalisant des drifts, spectaculaires si possible, sans oublier de récupérer des items sur le route et afficher son style par la même occasion. Histoire que l'ensemble prenne de la consistance, le rappeur A$AP Rocky, modélisé parfaitement dans le jeu, est également là pour faire les présentations, toujours avec style. La sortie de Need for Speed Unbound est attendue sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC le 2 décembre 2022, et sera jouable en 4K 60fps.