Need For Speed Unbound : les 1ères séquences de gameplay dévoilées, EA lâche une grosse info

Yes, you can turn the effects off. In fact, you can choose to never put them on in the first place. Just like any other part of a car — Need for Speed (@NeedforSpeed) 11 octobre 2022

ville fictive inspirée de Chicago - avec comme objectif de prendre part au Grand, la compétition ultime.

Hier, on apprenait qu'Electronic Arts allait dévoiler du gameplay de Need For Speed Unbound. Et alors que tout le monde s'attendait à une longue séquence avec une série d'explications, l'éditeur américain s'est contenté de lâcher un clip vidéo d'une quarantaine de secondes qui ne permet pas encore de se faire une réelle idée du jeu. Cela dit, on a eu droit à une information de taille - en tout cas, pour ceux qui se plaignaient des effets façon street art : oui, il sera possible de les désactiver, et ce dès le début. "Au même titre que n'importe quel autre élément de la voiture", est-il précisé sur le tweet."Tout comme les artistes de rue détournent leur paysage urbain, vous pourrez apposer vos graffitis un peu partout et distancer vos rivaux, est-il précisé sur le site officiel . Les graffitis s’animent lorsque vous utilisez les boosts obtenus grâce à diverses actions (drifts, sauts, frôlements, etc.) et prennent la forme d’effets spectaculaires et personnalisables qui recouvrent votre environnement immédiat (par exemple, des lignes illustratives qui soulignent les courbes de votre voiture). Grâce aux graffitis, vous et votre voiture devenez de véritables artistes avec la ville pour toile."On rappelle que les courses se dérouleront dans les rues de Lake Shore City - uneNeed For Speed Unbound est attendu pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC.Electronic Arts a posté un nouveau tweet pour préciser les choses : la fumée et les traînées lumineuses ne pourront pas être désactivées. Tout le reste, oui.