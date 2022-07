MultiVersus : deux vidéos en attendant la bêta ouverte, le système de récompenses expliqué

À quelques jours du lancement de sa bêta ouverte (26 juillet), MultiVersus refait surface à travers deux vidéos récemment mises en ligne par Warner Bros. Games. La première met en avant quelques-uns des personnages qu'il sera possible d'incarner tels que Bugs Bunny, Batman, Harley Quinn, Steven Univers, Wonder Woman, Taz, Tom & Jerry, ou encore Sammy. Bien évidemment, le roster est appelé à s'élargir, sachant que les combattants sont répartis sur différentes classes (Cogneur, Mage, Assassin, Tank entre autres). S'il contient des modes orientés solo, MultiVersus a avant tout été conçu pour le jeu en équipe.D'où l'intérêt de constituer un binôme complémentaire, avec notamment les atouts que l'on peut débloquer grâce à l'or accumulé au fil des combats. Justement, il s'agit d'un des points abordés dans la seconde vidéo qui évoque également les nombreuses récompenses dont dispose la boutique de MultiVersus. À noter que tout ne pourra pas être acheté dans le jeu, et qu'il faudra donc tout simplement jouer pour accéder à certains éléments. Les développeurs assurent aussi qu'il n'y aura pas de loot boxes. Parfait.On rappelle que MultiVersus est un free-to-play, qu'il est prévu sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC, et que nos impressions sur le jeu se trouvent à cette adresse