MultiVersus : Gizmo de la série Gremlins entre dans l'arène, voici comment il se bat

Son arrivée était attendue avec impatience et après des semaines de teasing, Warner Bros Games vient enfin de révéler que Gizmo est disponible dans le roster de MultiVersus. Avec sa bouille de gentil Mogwai, difficile de ne pas craquer devant lui et de se demander surtout comment il va se comporter et se battre face à tous les autres. C'est là qu'on se rend compte que Gizmo est un personnage de classe "Soutien" avec des techniques amusantes, comme le fait qu'il puisse s'agripper à ses coéquipiers pour les aider à absorber les dégâts. Gizmo est aussi capable de balacer des notes de musique comme projectiles, de faire appel à une voiture de sport rose, de sortir un arc pour toucher les adversaires à distance, et d'ouvrir son parapluie pour planer un court instant. Le roster de Multiversus s'enrichit encore un peu plus, et d'après ce qui est annoncé, Rick Sanchez (Rick et Morty), Black Adam (DC), Stripe (Gremlins) et bien d'autres encore arrivent dans les prochaines semaines / mois.