MultiVersus : disponible depuis hier, la bêta ouverte cartonne sur Steam

Il sera intéressant de voir si cette dynamique perdurera, les développeurs promettant " une prise en charge cross-play complète et un netcode de restauration (rollback) basé sur un serveur dédié pour une compétition en ligne solide." Pour mémoire, LeBron James (Space Jam - Nouvelle Ère) figure déjà dans le roster de MultiVersus, alors que Morty n'arrivera que le 9 août prochain au moment du lancement de la Saison 1. Quant à son grand-père Rick, il débarquera le 23 août. Au cas où, nos premières impressions sur le jeu sont accessibles via



Brawlhalla (34 816), un autre Smash Bros-like. Et si l'on compare la performance de MultiVersus à d'autres jeux de combat, le constat est le même, qu'il s'agisse d'Injustice 2 (1 873), de Dragon Ball FighterZ (44 303), de Tekken 7 (18 966), ou encore de Street Fighter 5 (14 783).

On parie que même chez Warner Bros. Games, personne ne s'attendait à un tel succès. En effet, déployée hier sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One et PC, la bêta ouverte de MultiVersus est un véritable carton sur Steam. Selon les derniers chiffres disponibles sur la plate-forme de Valve, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, un pic de 144 456 joueurs a été enregistré, ce qui place le brawler free-to-play de Player First Games loin devant